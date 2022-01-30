حمزة علاء: موسيماني حفزني قبل لقاء البنك الأهلي

كشف حمزة علاء حارس مرمى الأهلي ما قاله له بيتسو موسيماني مدرب الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي اليوم الأحد في كأس الرابطة التي انتهت بهدف لمثله.

وقال علاء عبر الموقع الرسمي لناديه:"الجهاز الفني حفزنا قبل المباراة، أتمنى أن يكون اللقاء انطلاقة قوية مع الفريق".

وأضاف "أي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم، هدفنا إسعاد جمهور الأهلي".

وحمى علاء عرين الأهلي في المباراة التي كانت الأخيرة للفريق في كأس الرابطة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة مونتيري المكسيكي في 5 فبراير المقبل.