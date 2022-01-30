مؤتمر موسيماني: الأهلي خسر خمسة لاعبين أساسيين ولكننا محترفون ويجب أن نقاتل

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

هدف وليد سليمان في مرمى البنك الأهلي

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن آسفه لإصابة خمسة لاعبين أساسيين قبل كأس العالم للأندية.

وتأكد غياب بيرسي تاو وبدر بانون وأكرم توفيق عن منافسات كأس العالم للأندية بسبب إصابات مختلفة.

وتعادل الأهلي أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

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وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "الجميع يمكنه أن يرى التحديات والصعوبات التي نواجهها وأيضا الإصابة بحالات كورونا قبل المباراة مباشرة مثل شوبير والمغربي".

وتابع "اعتذر للجميع، اللاعبون قاتلوا وكنا متقدمين بهدف والتعادل جاء بسبب ركلة جزاء من خطأ، ولكن من تلك الأخطاء نتعلم ونكتسب الخبرة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لهم للتعلم عن طريق الأخطاء".

وكشف "أتمنى اليوم إن شاء الله عدم وجود إصابات جديدة للاعبي الأهلي شاهدنا إصابة كل من الشناوي وحمدي فتحي وايضا بيرسي تاو وخسرنا بدر بانون وأكرم توفيق".

وأضاف موسيماني "النسخة الماضية من كأس العالم للأندية فقدنا معلول فقط لكن هذه المرة خسرنا خمسة لاعبين أساسيين ولكننا محترفون ويجب أن نقاتل".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي "أعتقد أن حالة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة السابقة بالإسكندرية ستكون أفضل، خلال أيام سنكون أقوى وسنحصل على باقي اللاعبين من الكاميرون وأتمنى أن يكون بدون كورونا".

واختتم موسيماني تصريحاته "خلال يومين سيتم وضع الفريق في فقاعة طبية وإن شاء الله سنفعل ما بوسعنا في كأس العالم ولا يمكننا الشكوى".

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