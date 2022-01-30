خالد جلال: حققنا الهدف من كأس الرابطة.. والتعادل مع الأهلي يرضيني

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:31

كتب : حسام نور الدين

خالد جلال مدرب البنك الأهلي

قال خالد جلال مدرب البنك الأهلي إن فريقه حقق الهدف الذي أراده من المشاركة في كأس الرابطة.

وصرح جلال بعد تعادله مع الأهلي بهدف لمثله اليوم الأحد "بحثنا عن الفوز لكن افتقدنا الدقة في اللمسة الأخيرة".

وواصل "وصلنا المرمى كثيرا لكن افتقدنا للتوفيق، وتسرع اللاعبون في إنهاء الفرص".

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وأضاف "عانينا من غيابات عديدة وصلت إلى 8 لاعبين. حققنا الهدف من كأس الرابطة بعد تجربة العديد من العناصر".

وأتم "التعادل أمام الأهلي نتيجة مرضية بأي حال من الأحوال".

وودع البنك الأهلي البطولة بعد هزيمة و4 تعادلات.

ويحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 11 نقطة.

ويستأنف الدوري بعد كأس إفريقيا 2021 الجارية حاليا في الكاميرون.

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