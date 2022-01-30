"تيك توك" تشارك مستخدميها أهم فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر 3 هاشتاجات

برز دور "تيك توك" منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة كمنصة مثالية لعشاق كرة القدم وثقافتها، خلال الفترة الأخيرة، من خلال رعايتها لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية كاف 2022 ، لتصبح "تيك توك" أول منصة ترفيهية رقمية ترعى بطولة دولية كبرى لـ UEFA مع EURO 2020، حيث تحرص المنصة على مشاركة مستخدميها كل الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

وتسعى "تيك توك" من خلال هذه الشراكة إلى التأكيد على التحلي بالروح الرياضية وتقبل كل الثقافات، ودعم روح الوحدة بين الشعوب الأفريقية، وذلك من خلال المشاركات المتنوعة عبر هاشتاجات مختلفة، يقوم صانعي المحتوى بتبادل المعرفة والثقافة وخلق لحظات سعيدة معًا كأمة أفريقية واحدة. بما يساهم في تعزيز المحتوى التعليمي حول أفريقيا بمكوناتها المختلفة من الثقافة والأزياء والرياضة، والطعام، وغيرها، ومن ضمنها #AFCON2021 و # KnowAfrica لتداول الأحداث والفعاليات والأنشطة الخاصة بالبطولة والفرق الرياضية المشاركة وأخبار اللاعبين وأبرز الأهداف، فضلاً عن تسليط الضوء على مختلف البلدان الإفريقية والإشارة إلى أن مكمن قوة القارة السمراء في تنوع الثقافات و اختلافها.

وحرصت منصة "تيك توك" على اجتماع المبدعين من جميع أنحاء المنطقة مع بعضهم البعض طبقا لاهتماماتهم المختلفة، عن طريق هاشتاج #FootballFeast لمشاركة وصفات الطعام التي ابتكرها وتناولها المشجعين أثناء مشاهدة المباريات، في جميع أنحاء إفريقيا، وعرض الأكلات الشعبية والمميزة لكل دولة.

قال هاني كامل مدير عمليات "تيك توك" للمحتوى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "تيك توك" تسعى دائماً لعقد شراكات مميزة مع جهات فاعلة في جميع المجالات، الرياضية والفنية والثقافية، انعكاساً لدورها في تعزيز التنوع الفكري وتوفير محتوى يهم جميع الفئات والشرائح، ويكون مرجعاً لأهم الفعاليات والمعلومات والأحداث، ويمثل توثيقاً لما تشهده من تفاعل وشغف ومشاركة من قبل الجماهير في جميع أنحاء العالم، بما يساهم في تقريب الثقافات وإزالة الفوارق بين الشعوب وتعزيز احترام ثقافة الاختلاف.

أضاف "كامل" أن "تيك توك" توفر عبر المنصة آليات وأدوات لتسهيل إنشاء المحتوى، وكذلك تطلق الهاشتاجات لتسهيل عثور كل مستخدم على اهتماماته التواصل مع مستخدمين آخرين يشاركونه نفس الاهتمامات، لدعم التواصل الفعال بين المستخدمين.

تأتي الشراكة بين "تيك توك" والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتقديم محتوى مميز لكرة القدم عبر المنصة للجماهير، حيث تنقل "تيك توك" جميع فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بدءً من المحتوى والأحداث البارزة قبل وبعد المباراة، وصولاً إلى التحديات المتعلقة بكرة القدم، إلى جانب ذلك ستكون "تيك توك" أيضًا جزءً من بطولة كاف دوري أبطال إفريقيا 2022 وكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022 في المغرب، لترسيخ مكانتها كمنصة مثالية لعشاق كرة القدم وثقافتها، ومن خلال هذه الرعاية، ستتيح "تيك توك" طرقًا جديدة لإنشاء المحتوى الخاص بكرة القدم الإفريقية ووسائل التفاعل معها، مع توفير تأثيرات رائعة داخل التطبيق، ومركز خاص للبطولات، بالإضافة إلى ميزات وفلاتر مبتكرة ليستمتع بها مجتمع كرة القدم.