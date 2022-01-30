الجزيري: نشعر بالحزن لتوديع أمم إفريقيا لكن علينا التفكير في مواجهة مالي بتصفيات المونديال

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

يؤمن سيف الدين الجزيري مهاجم المنتخب التونسي بأن فريقه عليه التفكير من الآن في مواجهة مالي بالدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، بعد توديع بطولة الأمم الإفريقية على يد بوركينا فاسو.

وانتصر منتخب بوركينا فاسو على تونس بهدف وعبر إلى نصف النهائي.

وقال الجزيري في تصريحات لإذاعة موزاييك: "نشعر بالحزن، لا يوجد أي لاعب لا يفكر في الفوز".

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وأضاف "في النهاية، هذه مباراة كرة قدم انهزمنا فيها والآن علينا التفكير في المباريات القادمة".

وأتم مهاجم الزمالك "تنتظرنا مواجهة ضد مالي من أجل التأهل إلى كأس العالم".

ويستعد نسور قرطاج لملاقاة نسور مالي في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم في مارس المقبل.

ويسعى المنتخب التونسي للتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وحرمان مالي من الظهور الأول في المونديال.

فقد شاركت تونس في المونديال 5 مرات في كأس العالم سنوات 1978، 1998، 2002، 2006 و2018.

واكتفى في كل المشاركات بالدور الأول إذ لعب 15 مباراة، فاز في 2 تعادل في 4 وخسر 7.

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