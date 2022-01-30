الـ21 بعد 13 عاما.. نادال يقلب النتيجة على ميدفيديف ويفوز بـ أستراليا المفتوحة لـ التنس

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

رافائيل نادال أستراليا المفتوحة

في مباراة استمرت لمدة 5 ساعات و24 دقيقة، فاز الإسباني رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس على حساب الروسي دانييل ميدفيديف بنتيجة 3-2 في المجموعات.

وتقدم دانييل ميدفيديف في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 في الأشواط.

ووسع الروسي النتيجة بنتيجة 7-6 في المجموعة الثانية.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – تحركات الزمالك لحل أزمة مستحقات الفريق رومانو: صفقة انتقال فان دي بيك إلى إيفرتون تمت خبر في الجول – إيجابية عينة محب ومصطفى شوبير ومغربي وياسر.. ومسحة جديدة شرطة مانشستر تصدر بيانا حول اتهامات صديقة جرينوود

وقلص رافائيل نادال الفارق بالفوز بنتيجة 6-4 في المجموعة الثالثة.

وعاد الإسباني ليعادل النتيجة في المجموعات بالفوز بالمجموعة الرابعة بنتيجة 6-4.

وأنهى رافائيل نادال المباراة لصالحه بالفوز بالمجموعة الخامسة بنتيجة 7-5.

الفوز هو الأول لرافائيل نادال في بطولة أستراليا المفتوحة بعد غياب 13 عاما وتحديدا منذ 2009 عندما انتصر على روجير فيدرير.

وفك رافائيل نادال الشراكة مع الثنائي روجر فيدرير ونوفاك دجوكوفتيش في صدارة ألقاب الجراند سلام ويحقق لقبه الـ21.

رافائيل نادال أستراليا المفتوحة للتنس
نرشح لكم
كرة سلة – 26 لاعبا في القائمة الأولية لمنافسات المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم حوار - مدرب سلة الزمالك يكشف كيفية الاستعداد لكأس العالم للأندية.. ويوجه رسالة للجماهير منتخب مصر يحقق بطولة إفريقيا لكرة السلة للكراسي المتحركة كرة سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي ويضمن الصدارة.. وتحديد مباريات ربع النهائي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - حرس الحدود يفوز دون أن يلعب ويقتنص الصدارة من الأولمبي 12 دقيقة | مصر
حمزة علاء: موسيماني حفزني قبل لقاء البنك الأهلي 28 دقيقة | مصر
كلوب: نجحنا في ضم لاعب مقاتل ومهاري ويفكر دائما في تسجيل الأهداف 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر موسيماني: الأهلي خسر خمسة لاعبين أساسيين ولكننا محترفون ويجب أن نقاتل 43 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: حققنا الهدف من كأس الرابطة.. والتعادل مع الأهلي يرضيني ساعة | مصر
مباشر كأس أمم إفريقيا - مصر (0)-(1) المغرب.. حكيمي ينفذ مخالفة بجانب القائم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
"تيك توك" تشارك مستخدميها أهم فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر 3 هاشتاجات ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الجزيري: نشعر بالحزن لتوديع أمم إفريقيا لكن علينا التفكير في مواجهة مالي بتصفيات المونديال ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا