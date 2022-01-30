الـ21 بعد 13 عاما.. نادال يقلب النتيجة على ميدفيديف ويفوز بـ أستراليا المفتوحة لـ التنس

في مباراة استمرت لمدة 5 ساعات و24 دقيقة، فاز الإسباني رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس على حساب الروسي دانييل ميدفيديف بنتيجة 3-2 في المجموعات.

وتقدم دانييل ميدفيديف في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 في الأشواط.

ووسع الروسي النتيجة بنتيجة 7-6 في المجموعة الثانية.

وقلص رافائيل نادال الفارق بالفوز بنتيجة 6-4 في المجموعة الثالثة.

وعاد الإسباني ليعادل النتيجة في المجموعات بالفوز بالمجموعة الرابعة بنتيجة 6-4.

وأنهى رافائيل نادال المباراة لصالحه بالفوز بالمجموعة الخامسة بنتيجة 7-5.

الفوز هو الأول لرافائيل نادال في بطولة أستراليا المفتوحة بعد غياب 13 عاما وتحديدا منذ 2009 عندما انتصر على روجير فيدرير.

وفك رافائيل نادال الشراكة مع الثنائي روجر فيدرير ونوفاك دجوكوفتيش في صدارة ألقاب الجراند سلام ويحقق لقبه الـ21.