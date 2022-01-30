رئيس الإسماعيلي لـ الجمهور: نحن في حالة حرب

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:08

كتب : ياسر الشريف

يحيى الكومي

وجه يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي رسالة لجمهور النادي عبر الموقع الرسمي.

وقال الكومي:"نحن في حالة حرب، إما معنا لتحقيق النصر وعودة الأمجاد والبطولات للنادي، أو مع الآخرين في صف المواجهة ضد مصلحة الإسماعيلي".

وأضاف "لا مجال للتشكيك وإشاعة الفتن والإحباط، نريد التكاتف والاصطفاف لرفع الروح المعنوية للاعبين والإدارة والجماهير والمحبين وعشاق ومنظومة النادي الإسماعيلي وشعب الإسماعيلية".

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ويسعى الإسماعيلي لاستعادة توازنه بعد أداء ونتائج مخيبة في النصف الأول من الموسم الجاري.

ويحتل الدراويش المركز 17 في ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادلين و5 هزائم.

وفي كأس الرابطة يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 6 نقاط.

ويلعب الفريق ضد الجونة يوم الإثنين.

وضم الإسماعيلي 7 لاعبين في يناير الجاري هم شادي ماهر والبوليفى كارميلو والجامبى سايكو والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فرناندو ومروان حمدي مهاجم القناة والفلسطيني خالد النبريص.

الإسماعيلي يحيى الكومي
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