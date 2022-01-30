الأهلي ينهي مشاركته في كأس الرابطة بالتعادل مع البنك الأهلي

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

الأهلي ضد البنك الأهلي

أنهى كل من الأهلي والبنك الأهلي مشاركتهم في كأس الرابطة المصرية بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

سجل هدف الأهلي وليد سليمان، بينما سجل محمد هلال هدف البنك الأهلي.

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التشكيل

بدأ الأهلي المباراة بحمزة علاء للمرة الأولى في حراسة المرمى، بينما قاد وليد سليمان خط الهجوم.

سار الشوط الاول بتكافؤ في الاستحواذ المتبادل مع سيطرة نسبية من البنك الأهلي، ولكن المبادرة الاولى الهجومية كانت أهلاوية في الدقيقة الـ 27 عن طريق زياد طارق بعدنا توغل بشكل رائع وسدد فوق المرمى.

ورد البنك الأهلي الهجوم برأسية عن طريق أحمد ياسين في الدقيقة الـ 33 ولكنها جاءت فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة الـ 51 عن طريق وليد سليمان بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعه لينفرد سليمان بالمرمى ويضعها من فوق الحارس أحمد السعدني.

وفي الدقيقة الـ 67 تصدى حمزة علاء بشكل رائع لتسديدة قوية من أسامة فيصل ليمنع هدف التعادل.

واحتسب الحكم محمود الشهدي ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة الـ 82 بعد عركلة تعرض لها أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء.

ونفذ محمد هلال ركلة جزاء البنك الأهلي بنجاح في منتصف المرمى مسجلا هدف التعادل للبنك الأهلي.

بذلك التعادل أنهى الأهلي والبنك الأهلي مشاركتهما في كأس الرابطة المصرية بعد خروجهما من البطولة بشكل رسمي.

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي الذي احتل المركز السادس.

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