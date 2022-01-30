الأهلي ينهي مشاركته في كأس الرابطة بالتعادل مع البنك الأهلي

أنهى كل من الأهلي والبنك الأهلي مشاركتهم في كأس الرابطة المصرية بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

سجل هدف الأهلي وليد سليمان، بينما سجل محمد هلال هدف البنك الأهلي.











































































التشكيل

بدأ الأهلي المباراة بحمزة علاء للمرة الأولى في حراسة المرمى، بينما قاد وليد سليمان خط الهجوم.

📋 وليد سليمان يقود شباب الأهلي أمام البنك 🔴🦅 pic.twitter.com/M5zADUZOj4 — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

سار الشوط الاول بتكافؤ في الاستحواذ المتبادل مع سيطرة نسبية من البنك الأهلي، ولكن المبادرة الاولى الهجومية كانت أهلاوية في الدقيقة الـ 27 عن طريق زياد طارق بعدنا توغل بشكل رائع وسدد فوق المرمى.

ورد البنك الأهلي الهجوم برأسية عن طريق أحمد ياسين في الدقيقة الـ 33 ولكنها جاءت فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة الـ 51 عن طريق وليد سليمان بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعه لينفرد سليمان بالمرمى ويضعها من فوق الحارس أحمد السعدني.

وفي الدقيقة الـ 67 تصدى حمزة علاء بشكل رائع لتسديدة قوية من أسامة فيصل ليمنع هدف التعادل.

واحتسب الحكم محمود الشهدي ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة الـ 82 بعد عركلة تعرض لها أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء.

ونفذ محمد هلال ركلة جزاء البنك الأهلي بنجاح في منتصف المرمى مسجلا هدف التعادل للبنك الأهلي.

بذلك التعادل أنهى الأهلي والبنك الأهلي مشاركتهما في كأس الرابطة المصرية بعد خروجهما من البطولة بشكل رسمي.

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي الذي احتل المركز السادس.