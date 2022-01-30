في الجول يكشف – تحركات الزمالك لحل أزمة مستحقات الفريق

تعمل إدارة الكرة في الزمالك، على حل الأزمات الخاصة بمستحقات الفريق في الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الكرة تعمل على تسديد مستحقات اللاعبين بنسب متفاوتة، بحيث تتساوى النسبة التي حصل عليها كل لاعب من عقده خلال الفترة المقبلة.

ويحاول الزمالك استغلال الموارد الخاصة بصفقة انضمام مصطفى فتحي للتعاون السعودي بجانب بعض الموارد الجديدة مثل إيجارات المحال في سور النادي، لتطبيق تلك الخطة، بجانب مطالبة بعض الجهات بمستحقات قديمة، مثل آخر قسط من صفقة انتقال أحمد رفعت للمصري على سبيل المثال والذي يبلغ 1.5 مليون جنيه.

ويستهدف الزمالك إنهاء تلك الخطة، قبل استئناف مباريات الدوري، وانطلاق مباريات دوري أبطال إفريقيا في فبراير المقبل.

ويحتل الزمالك وصافة الدوري المصري بـ 19 نقطة، وهو مثل رصيد الأهلي المتصدر، وللأحمر مباراة أقل.

يفتتح الزمالك المشوار المصري في دوري أبطال إفريقيا، باستضافة بترو أتليتكو الأنجولي على استاد القاهرة في السادسة من مساء 12 فبراير المقبل.