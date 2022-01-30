كأس الرابطة - بيراميدز ينهي مغامرة المقاصة.. وايسترن كومباني يلحق بـ المصري الخسارة الثانية

فقد مصر للمقاصة فرصة بلوغ نصف نهائي كأس الرابطة بالسقوط بهدفين دون رد أمام مضيفه بيراميدز على ملعب 30 يونيو اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وألحق إيسترن كومباني بالمصري الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة بالفوز بنتيجة 2-1 على ملعب برج العرب.

واستمر مصر للمقاصة ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 7 نقاط بينما بيراميدز الرابع والمصري الخامس وايسترن كومباني السادس ورصيد كل منهم 4 نقاط.

وسيلعب الاتحاد وصيف المجموعة برصيد 8 نقاط ضد فيوتشر المتصدر بعشر نقاط يوم الإثنين. وضمن الأخير مكانه في نصف النهائي بينما يأمل الأول التأهل كأفضل وصيف.

وسجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول ضد مصر للمقاصة في الدقيقة 47 بتسديدة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من أحمد عاطف الذي اخترق بشكل رائع من اليسار.

ثم عزز عماد ميهوب النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 88 بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية البعيدة.

وفي الإسكندرية تقدم المضيف عن طريق محمد عبد اللطيف "جريندو" في الدقيقة 38 بعدما استقبل الكرة في منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من اليسار قبل أن يسدد لكن تصدى الحارس أحمد بوسكا لكن في المحاولة الثانية اهتزت الشباك.

لكن أحمد أوفا أدرك التعادل لايسترن كومباني في الدقيقة 44 بعدما اخترق منطقة جزاء المصري وسدد كرة رائعة على يمين الحارس أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 56 ارتقى أوفا ولعب الكرة برأسه ليلتقطها فراس عيفية الذي انطلق صوب المرمى قبل أن يسدد في الشباك مسجلا الهدف الثاني لكومباني.

وبذلك تلقى المصري الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة بعدما خسر في الجولة الماضية ضد فيوتشر.

ولم يفز المقاصة للمباراة الثالثة تواليا ليفقد فرصة بلوغ المربع الذهبي.

ويجري نصف نهائي ونهائي البطولة في يونيو المقبل.