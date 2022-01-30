رومانو: صفقة انتقال فان دي بيك إلى إيفرتون تمت

الأحد، 30 يناير 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

فان دي بيك

أوضح فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت الموثوق أن صفقة انتقال دوني فان دي بيك من مانشستر يونايتد إلى إيفرتون تمت.

وأفاد رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر أن فان دي بيك وافق على عرض إيفرتون.

وذكر رومانو أن إيفرتون دخل سباق ضم اللاعب الهولندي يوم السبت فقط قبل أن ينجح في ضم اللاعب.

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ومن المقرر أن يتحمل إيفرتون راتب اللاعب في النصف الثاني من الموسم.

ولا يعيش النجم الهولندي أفضل أيامه مع مانشستر يونايتد، حيث لا يحظى سوى بدقائق مشاركة قليلة رفقة الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ24 عاما مع مانشستر يونايتد في 14 مباراة، 8 منهم كانت في الدوري وسجل خلالهم هدفه الوحيد بقميص الفريق.

ويقضي اللاعب موسمه الثاني مع فريق الشياطين الحمر ويمتد عقده إلى 2025.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع دوني فان دي بيك في صيف 2020 قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 35 مليون يورو.

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