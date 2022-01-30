خبر في الجول – إيجابية عينة محب ومصطفى شوبير ومغربي وياسر.. ومسحة جديدة

الأحد، 30 يناير 2022 - 15:04

كتب : أحمد الخولي

عمرو محب جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

خرجت عينات عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومصطفى شوبير حارس الفريق، ومحمد مغربي مدافعه، ومحمد ياسر مهاجمه، إيجابية.

وعلم FilGoal.com أن عينة الرباعي خرجت إيجابية، دون أي أعراض عليه.

وكان الرباعي موجودا في استاد الأهلي we السلام قبل مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، قبل أن يغادر سريعا فور وصول نتيجة المسحة.

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وفور معرفة جهاز الكرة في الأهلي بالأنباء، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اجتماعا مع الجهازين الإداري والطبي، لتنسيق ما سيحدث قبل السفر إلى أبو ظبي غدا الإثنين لخوض غمار كأس العالم للأندية.

ويخضع الرباعي لمسحة جديدة مساء اليوم، في انتظار نتيجتها على أمل أن تكون سلبية قبل السفر إلى أبو ظبي ليصاحب بعثة الأحمر.

ويلعب الفريق مباراته الأولى في البطولة ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 5 فبراير المقبل.

وإذا فاز الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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