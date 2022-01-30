تشكيل أمم إفريقيا - تغييران لـ المغرب أمام مصر

الأحد، 30 يناير 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل أسود الأطلس لمواجهة مصر.

ويلعب منتخب مصر مع المغرب في الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وتخطى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار 5-4 بضربات الجزاء بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

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وفاز منتخب المغرب على مالاوي في الدور ثمن النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتواجد أيمن برقوق في التشكيل الأساسي على حساب عمران لوزا، وجلس أيوب الكعبي على مقاعد البدلاء لمصلحة منير الحدادي.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط – أيمن برقوق – سليم أملاح

خط الهجوم: منير الحدادي – يوسف النصيري – سفيان بوفال

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد الكاميرون المضيفة التي تفوقت على جامبيا يوم السبت.

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