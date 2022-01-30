تشكيل مصر - أيمن أشرف يعوض غياب حمدي فتحي.. واستبعاد الونش أمام المغرب

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة المغرب.

ويلعب منتخب مصر مع المغرب في الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وتخطى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار 5-4 بضربات الجزاء بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفاز منتخب المغرب على مالاوي في الدور ثمن النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

واختار كيروش أحمد سيد زيزو لتعويض حمدي فتحي المصاب، وتواجد أبو جبل أساسيا في مكان الشناوي الذي تعرض للإصابة أمام كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

وسط الملعب: أيمن أشرف - عمرو السولية - محمد النني

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - مروان داوود - محمود حسن "تريزيجيه" - إمام عاشور - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي

المستبعدون: محمد الشناوي - حمدي فتحي - أكرم توفيق - إبراهيم عادل - محمود حمدي "الونش"

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد الكاميرون المضيفة التي تفوقت على جامبيا يوم السبت.