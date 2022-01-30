خبر في الجول – صرف مستحقات رزاق سيسيه

الأحد، 30 يناير 2022 - 14:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

رزاق سيسيه - الزمالك × إنبي

حصل رزاق سيسيه على جزء من مستحقاته في الساعات الماضية.

رزاق سيسيه

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن اللاعب حصل على جزء كبير من مستحقاته، بعد عدم حصوله على أي مستحقات منذ مطلع الموسم، وتقدمه بطلب لاستعجال الأمر، وهو ما حدث.

وتأتي الخطوة في إطار مجهودات إدارة الكرة في النادي للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - سياسة وأولويات الزمالك في ملف تجديد العقود.. وموقف رزاق سيسيه رزاق فرحان لـ في الجول: أرشح مصر للوصول لنصف نهائي كأس العرب.. والعراق يمر بمرحلة فراغ

وينتهي تعاقد سيسيه مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وشارك سيسيه مرتين في الدوري مع الزمالك هذا الموسم، بعد أن قضى الموسمين الماضيين معارا للاتحاد السكندري.

رزاق سيسيه الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول – إيجابية عينة محب ومصطفى شوبير ومغربي وياسر.. ومسحة جديدة المحلة لـ في الجول: لم يحدث أي تواصل مع الأهلي بشأن فتح الله مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: استبعاد عمار حمدي ضد البنك الأهلي فني كرة سلة – 26 لاعبا في القائمة الأولية لمنافسات المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
شرطة مانشستر تصدر بيانا حول اتهامات صديقة جرينوود 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – إيجابية عينة محب ومصطفى شوبير ومغربي وياسر.. ومسحة جديدة 12 دقيقة | مصر
خبر في الجول – صرف مستحقات رزاق سيسيه 28 دقيقة | مصر
المحلة لـ في الجول: لم يحدث أي تواصل مع الأهلي بشأن فتح الله 54 دقيقة | ميركاتو
ليفربول يضم هداف كوبا أمريكا ساعة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: ليفربول طلب من ماني عدم المخاطرة بصحته في أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: استبعاد عمار حمدي ضد البنك الأهلي فني ساعة | مصر
كرة سلة – 26 لاعبا في القائمة الأولية لمنافسات المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا