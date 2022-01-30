خبر في الجول – صرف مستحقات رزاق سيسيه

حصل رزاق سيسيه على جزء من مستحقاته في الساعات الماضية.

رزاق سيسيه النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن اللاعب حصل على جزء كبير من مستحقاته، بعد عدم حصوله على أي مستحقات منذ مطلع الموسم، وتقدمه بطلب لاستعجال الأمر، وهو ما حدث.

وتأتي الخطوة في إطار مجهودات إدارة الكرة في النادي للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

وينتهي تعاقد سيسيه مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وشارك سيسيه مرتين في الدوري مع الزمالك هذا الموسم، بعد أن قضى الموسمين الماضيين معارا للاتحاد السكندري.

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