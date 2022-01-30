المحلة لـ في الجول: لم يحدث أي تواصل مع الأهلي بشأن فتح الله

شدد علي العباسي رئيس شركة كرة القدم في غزل المحلة، أنه لم يحدث أي تواصل مع الأهلي بشأن مدافع الفريق محمد فتح الله.

ويعاني الأهلي من نقص عددي على مستوى خط الدفاع، قبل استئناف موسمه بخوض غمار كأس العالم للأندية، لتخرج تقارير بشأن تفاوض الأهلي للحصول على فتح الله.

لكن علي العباسي قال لـ FilGoal.com: "لم يحدث أي تواصل، وما يتردد غير صحيح".

وشدد "لم يحدث أي اجتماع، وكل هذا الحديث ليس له أساس من الصحة".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قد صرح أن النادي قد يضم لاعبا جديدا قبل نهاية شهر يناير الحالي.

وشارك كاماتشو في 8 مباريات مع المحلة هذا الموسم في الدوري.

ويتواجد المحلة في المركز العاشر للدوري المصري برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات.