ديلي ميل: ليفربول طلب من ماني عدم المخاطرة بصحته في أمم إفريقيا

الأحد، 30 يناير 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

ارتطام ساديو ماني وفوزينيا في مباراة السنغال وكاب فيردي

أوضحت صحيفة ديلي ميل أن نادي ليفربول طلب من لاعبه السنغالي ساديو ماني عدم المشاركة في لقاء غينيا الاستوائية يوم الأحد.

ماني الذي تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة كاب فيردي أصبح جاهزا لخوض مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية ضد غينيا الاستوائية حسب تصريحات مدربه أليو سيسيه.

وأفاد تقرير ديلي ميل بأن ليفربول ناشد ماني بعدم المخاطرة بصحته من خلال اللعب ضد غينيا الاستوائية مساء الأحد.

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وتواصلت إدارة ليفربول مع النجم البالغ من العمر 29 عاما وإدارة المنتخب السنغالي لتوضيح موقفها، علما بأن ليس لديهم القوة لفرض ذلك على أسود التيرانجا.

تحدث أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن حالة ساديو ماني لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها أمام كاب فيردي.

وفاز منتخب السنغال على كاب فيردي بهدفين دون مقابل في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وتعرض ماني للإصابة بالرأس خلال المباراة بعد اصطدامه بحارس مرمى كاب فيردي.

ويلتقي منتخب السنغال مع غينيا الاستوائية في دور ربع النهائي.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ماني بخير، لقد عاد للتدريبات يوم الأمس ونحن نتابع تطورات حالته، الاصطدام كان قوي بين اللاعبين، هو يعلم جسده ونحن ننتظر عودته".

ويلتقي الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، مع الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو في دور قبل النهائي.

ساديو ماني ليفربول السنغال
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