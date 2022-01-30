مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: استبعاد عمار حمدي ضد البنك الأهلي فني

الأحد، 30 يناير 2022 - 13:57

كتب : أحمد الخولي

عمار حمدي مع الأهلي أمام المقاولون العرب

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن جاهزية عمار حمدي البدنية والطبية لمباراة البنك الأهلي بكأس الرابطة، بعد استبعاده منها.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عمار حمدي جاهز بدنيا وطبيا للمباراة بنسبة 100%".

وكشف المصدر "استبعاد اللاعب قرار فني من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي قرر عدم تواجد اللاعب في قائمة المباراة".

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وكان عمار شارك بشكل كامل في مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب والتي انتهت 1-1.

وخاض عمار مع الأهلي الموسم الجاري ست مباريات بواقع أربعة في الدوري كبديل، واثنتين في كأس الرابطة كأساسي.

ومنذ انضمامه للأهلي في عام 2018 قادما من النصر أعير عمار إلى الاتحاد السكندري ثم طلائع الجيش ثم زعيم الثغر مرة أخرى.

الأهلي البنك الأهلي عمار حمدي
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