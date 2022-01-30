كرة سلة – 26 لاعبا في القائمة الأولية لمنافسات المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال بقيادة الكندي روي رانا على القائمة الأولية للمنتخب التي تستعد للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع المنتخب الأول يوم 1 فبراير المقبل، على أن يبدأ المعسكر في برج العرب بمدينة الإسكندرية يوم 2 من شهر فبراير.

وضمت القائمة 26 لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

نادي الاتحاد: أحمد عادل “دولا” – يوسف شوشة – هيثم كمال – ياسر صالح – محمد طه “ميدو” – أحمد أبو العلا “بيبو”.

النادي الأهلي: إيهاب أمين – عمر طارق – أحمد إسماعيل – عمرو الجندي – عمر عزب – سيف سمير – أحمد حمدي.

نادي الزمالك: أنس أسامة – مصطفى المكاوي “كيجو” – عمر هشام – أحمد حاتم – أحمد عزب

نادي الجزيرة: وليد عبد الجواد – أحمد سامي – رميح سامح

نادي سبورتنج: يوسف شحاتة.

نادي المصرية للإتصالات: حمد فتحي – أحمد حمدي

نادي مصر للتأمين: محمد يونس

نادي تشانجوون إل جي ساكرز الكوري الجنوبي: عاصم مرعي

وينضم لاعبو الزمالك من أجل إجراء القياسات البدنية، ثم يعودوا إلى ناديهم من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي تستضيفه مصر في الفترة من 11 وحتى 13 من فبراير المقبل.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول الكندي روي رانا مديرًا فنيًا ،وائل لطفي المدير الإداري للمنتخب، أكاتشي أوكوبو مدربًا مساعدًا ومطورًا لأداء اللاعبين، وائل بدر مدربًا عامًا، محمد سليم مدربًا عامًا، ماجد سلامة محلل أداء، أحمد فوزي مدرب مساعد، فادي هاني مدرب مساعد، سام ريفين أخصائي تأهيل فني وبدني، روشي بانشي أخصائي تحليل الأداء واللاعبين، أحمد يحيى طبيب المنتخب، علي موسى مدلك، سامح صلاح إداري ومحمد ربيع إداري.