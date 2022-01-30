انتهت كأس الرابطة - الأهلي (1)-(1) البنك الأهلي.. التعادل يحسم المباراة

الأحد، 30 يناير 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

الأهلي ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضم البنك الأهلي في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

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نهاية المباراة

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ق83. جووووول التعادل للبنك الأهلي عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء

ق82. ركلة جزاااء للبنك الأهلي بعد عركلة تعرض لها أسامة فيصل

ق67. حمزة علاء يتألق ويتصدى لتسديدة رائعة من أسامة فيصل

ق61.تصدي على مرتين من حمزة علاء حارس الأهلي

ق51. جوووول أول للأهلي عن طريق وليد سليمان بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعه ليضع الكرة من فوق الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. تسديدة من محمد سيوني من داخل منطقة الجزاء فوق المرمى

ق33. رأسية من أحمد ياسين فوق المرمى

ق28. هجمة خطيرة بعد توغل من زياد طارق ولكن التسديدة فوق المرمى

سيطرة متبادله في وسط الملعب من الفريقين بدون خطورة على المرمى

ق3. خطأ دفاعي ينقذه حمزة علاء

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الأهلي البنك الأهلي كأس الرابطة المصرية
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