خبر في الجول – الإسماعيلي يقترب من اتفاق لفسخ تعاقد مدافعه.. والتعاقد مع الحلواني

الأحد، 30 يناير 2022 - 13:42

كتب : ياسر الشريف

عمرو الحلواني - البنك الأهلي وأسوان

اقترب الإسماعيلي من الاتفاق مع مدافعه التونسي مروان صحراوي، على فسخ التعاقد بالتراضي.

مروان صحراوي

النادي : الإسماعيلي

عمرو الحلواني

النادي : سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com من مصدر بالنادي، أن الدراويش يقتربون من إتمام الاتفاق مع صحراوي على فسخ التعاقد مقابل تنازله على 110 ألف دولار هي بقية مستحقاته عن الموسم الجاري.

وانضم صاحب الـ 26 عاما للإسماعيلي الموسم الماضي، ولم يشارك سوى مرة واحدة هذا الموسم.

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وفي نفس الإطار، كشف المصدر أن النادي يقترب من استعارة عمرو الحلواني ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم.

وأوضح المصدر، أن اللاعب طلب الحصول على 2 مليون جنيه خلال فترة الإعارة، مع تسديد الحلواني نفسه لمستحقات ناديه عن فترة الإعارة وهي 500 ألف جنيه.

ولم يلعب الحلواني أي مباراة مع كليوباترا هذا الموسم بعد أن انضم من أسوان مطلع هذا الموسم.

ويبلغ الحلواني من العمر 36 عاما.

مروان صحراوي عمرو الحلواني الإسماعيلي
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