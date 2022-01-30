انتهت كأس الرابطة - المصري (1)(2) ايسترن .. بيراميدز (2)(0) المقاصة

الأحد، 30 يناير 2022 - 13:48

كتب : FilGoal

جريندو يحتفل بهدف المصري في ريفرز يونايتد

تابع مباشرة مباراتين اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في كأس الرابطة 2021-2022.

في الأولى يلعب المصري ضد ايسترن كومباني، طالعها دقيقة بدقيقة من هنا

بينما في الثانية يستضيف بيراميدز فريق مصر للمقاصة.

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وللمقاصة أمل في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، عليه الفوز وأن ينتظر نتيجة لقاء الاتحاد وفيوتشر يوم الإثنين.

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نهاية المباراتين

ق88: جووووووووول! الثاني لبيراميدز سجله عماد ميهوب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق74: جريندو يضرب الكرة برأسه فوق العارضة إثر تمريرة عرضية

ق61: سيف عزت يسدد كرة قوية ترتطم بقائم مرمى مصر للمقاصة

ق56: جووووووول! ايسترن كومباني يسجل الهدف الثاني. فراس عيفية سدد الكرة في الشباك إثر انفراد بالمرمى

ق55: 3 تبديلات للمصري. خروج فريد شوقي وأسامة الجزار وإسلام المزين ونزول كريم العراقي وحسن علي وإسلام أبو سليمة

ق47: جووووووول! دودو الجباس يسجل الهدف الأول لبيراميدز. سدد الكرة من لمسة واحدة بعد عرضية أحمد عاطف من اليسار

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق47: أوووووووووه! جريندو يهدر هدفا ثانيا للمصري بعدما سدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم

ق44: جووووووول! أوفا يتعادل لايسترن كومباني. اخترق منطقة جزاء المصري وسدد كرة رائعة على يمين الحارس

ق38: جووووووووول! جريندو يسجل الهدف الأول للمصري. استقبل الكرة في منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من اليسار قبل أن يسدد لكن تصدى الحارس أحمد بوسكا لكن في المحاولة الثانية اهتزت الشباك

ق33: سقوط عماد ميهوب لاعب بيراميدز بسبب الإصابة

ق29: أوفا يواصل تهديد مرمى المصري لكن هذه المرة يسدد في مرمى أحمد مسعود

ق27: أوووووه! ضربة رأس رائعة لأحمد أوفا مهاجم ايسترن لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق22: أوستن أموتو يسقط في منطقة جزاء ايسترن كومباني بعد التحام مع حارس المرمى لكن لا وجود لركلة جزاء

ق11: تبديل اضطراري لايسترن. دخول صابر أشرف بدلا من عبد العزيز موسى

ق10: التحامات قوية في مباراة المصري وايسترن رغم أن الفريقين ودعا البطولة

ق8: إصابة عبد العزيز موسى لاعب وسط ايسترن وخروجه من الملعب لاستكمال العلاج

ق6: أوووووووه! فرصة خطيرة ضائعة من مصر للمقاصة بعدما سدد كريم حلاوة فوق العارضة إثر انفراد بالمرمى

ق1: ضغط مبكر لمصر للمقاصة

بداية المباراتين

المصري بيراميدز ايسترن كومباني مصر للمقاصة كأس الرابطة
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