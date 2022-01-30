انتهت كأس الرابطة - المصري (1)(2) ايسترن .. بيراميدز (2)(0) المقاصة

تابع مباشرة مباراتين اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في كأس الرابطة 2021-2022.

في الأولى يلعب المصري ضد ايسترن كومباني، طالعها دقيقة بدقيقة من هنا

بينما في الثانية يستضيف بيراميدز فريق مصر للمقاصة.

وللمقاصة أمل في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، عليه الفوز وأن ينتظر نتيجة لقاء الاتحاد وفيوتشر يوم الإثنين.

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نهاية المباراتين

ق88: جووووووووول! الثاني لبيراميدز سجله عماد ميهوب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق74: جريندو يضرب الكرة برأسه فوق العارضة إثر تمريرة عرضية

ق61: سيف عزت يسدد كرة قوية ترتطم بقائم مرمى مصر للمقاصة

ق56: جووووووول! ايسترن كومباني يسجل الهدف الثاني. فراس عيفية سدد الكرة في الشباك إثر انفراد بالمرمى

ق55: 3 تبديلات للمصري. خروج فريد شوقي وأسامة الجزار وإسلام المزين ونزول كريم العراقي وحسن علي وإسلام أبو سليمة

ق47: جووووووول! دودو الجباس يسجل الهدف الأول لبيراميدز. سدد الكرة من لمسة واحدة بعد عرضية أحمد عاطف من اليسار

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق47: أوووووووووه! جريندو يهدر هدفا ثانيا للمصري بعدما سدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم

ق44: جووووووول! أوفا يتعادل لايسترن كومباني. اخترق منطقة جزاء المصري وسدد كرة رائعة على يمين الحارس

ق38: جووووووووول! جريندو يسجل الهدف الأول للمصري. استقبل الكرة في منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من اليسار قبل أن يسدد لكن تصدى الحارس أحمد بوسكا لكن في المحاولة الثانية اهتزت الشباك

ق33: سقوط عماد ميهوب لاعب بيراميدز بسبب الإصابة

ق29: أوفا يواصل تهديد مرمى المصري لكن هذه المرة يسدد في مرمى أحمد مسعود

ق27: أوووووه! ضربة رأس رائعة لأحمد أوفا مهاجم ايسترن لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق22: أوستن أموتو يسقط في منطقة جزاء ايسترن كومباني بعد التحام مع حارس المرمى لكن لا وجود لركلة جزاء

ق11: تبديل اضطراري لايسترن. دخول صابر أشرف بدلا من عبد العزيز موسى

ق10: التحامات قوية في مباراة المصري وايسترن رغم أن الفريقين ودعا البطولة

ق8: إصابة عبد العزيز موسى لاعب وسط ايسترن وخروجه من الملعب لاستكمال العلاج

ق6: أوووووووه! فرصة خطيرة ضائعة من مصر للمقاصة بعدما سدد كريم حلاوة فوق العارضة إثر انفراد بالمرمى

ق1: ضغط مبكر لمصر للمقاصة

بداية المباراتين