خبر في الجول – فشل مفاوضات روقا مع الإسماعيلي واستمراره مع الزمالك

الأحد، 30 يناير 2022 - 12:59

كتب : حامد وجدي

مؤتمر محمد أشرف "روقا" قبل مباراة الترجي والزمالك

فشلت مفاوضات محمد أشرف "روقا" مع الإسماعيلي على البنود الشخصية، ليستمر لاعب الوسط في الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الاختلاف على قيمة عقد اللاعب تسبب في فشل المفاوضات بين روقا والدراويش.

وبالتالي، يستمر لاعب الوسط مع الزمالك إلى نهاية الموسم الجاري.

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صاحب الـ 26 عاما انتقل للزمالك من طلائع الجيش في صيف 2017، ولعب معارا لإنبي في 2018 ولطلائع الجيش الموسم قبل الماضي.

ولم يشارك روقا سوى مرتين في الدوري مع الزمالك هذا الموسم.

ورحل عن الزمالك هذا الشتاء محمود عبد العزيز إلى المقاولون، في ظل إيقاف النادي عن القيد.

محمد أشرف روقا الزمالك الإسماعيلي
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