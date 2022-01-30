مدافع تونس: سنغلق صفحة أمم إفريقيا ونفكر في تصفيات كأس العالم

الأحد، 30 يناير 2022 - 12:44

كتب : FilGoal

هدف دانجو واتارا مع بوركينا فاسو أمام تونس

أوضح بلال عيفة مدافع منتخب تونس أن فريقه سيغلق صفحة كأس الأمم الإفريقية سريعا، ويبدأ التركيز على المواجهة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب بوركينا فاسو على تونس بهدف وعبر إلى نصف النهائي.

وقال بلال عيفة في تصريحات نقلتها إذاعة. موازييك: "لم نكن بحالة جيدة في الشوط الأول أمام بوركينا فاسو".

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وأضاف "لقد فعلنا كل شيء في الشوط الثاني ولم نتمكن من التسجيل".

وتابع "لم نبخل بأي شيء على المنتخب التونسي لكن التوفيق لم يكن بجانبنا".

وأكمل "سنغلق صفحة كأس الأمم الأفريقية ونفكر في مواجهة الدور الحاسم المؤهل للمونديال".

ويستعد نسور قرطاج لملاقاة نسور مالي في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم في مارس المقبل.

ويسعى المنتخب التونسي للتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وحرمان مالي من الظهور الأول في المونديال.

فقد شاركت تونس في المونديال 5 مرات في كأس العالم سنوات 1978، 1998، 2002، 2006 و2018.

واكتفى في كل المشاركات بالدور الأول إذ لعب 15 مباراة، فاز في 2 تعادل في 4 وخسر 7.

بلال عيفة تونس بوركينا فاسو
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