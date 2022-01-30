تشكيل كأس الرابطة - أسامة فيصل وفادي فريد يقودان البنك ضد الأهلي

أعلن البنك الأهلي تشكيله لمواجهة الأهلي اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

وسط الملعب: أحمد سعيد - محمد بسيوني - محمد هلال - محمود سيد

الهجوم: أسامة فيصل - فادي فريد

البدلاء: طارق جمال - معروف يوسف - محمود الزنفلي (حارس مرمى) - أمير مدحت - محمد مصطفى - موسى دياوارا - محمد حامد - إبراهيم السيد - مصطفى إبراهيم

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 3 نقاط.

بينما الأهلي السادس ورصيده 3 نقاط أيضا.

وفقد الفريقان فرصة بلوغ الدور نصف النهائي.

وتنطلق المباراة الساعة 2 عصرا وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.