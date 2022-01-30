تشكيل كأس الرابطة - أسامة فيصل وفادي فريد يقودان البنك ضد الأهلي
الأحد، 30 يناير 2022 - 13:12
كتب : FilGoal
أعلن البنك الأهلي تشكيله لمواجهة الأهلي اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الرابطة.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: أحمد السعدني
الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم
وسط الملعب: أحمد سعيد - محمد بسيوني - محمد هلال - محمود سيد
الهجوم: أسامة فيصل - فادي فريد
البدلاء: طارق جمال - معروف يوسف - محمود الزنفلي (حارس مرمى) - أمير مدحت - محمد مصطفى - موسى دياوارا - محمد حامد - إبراهيم السيد - مصطفى إبراهيم
ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 3 نقاط.
بينما الأهلي السادس ورصيده 3 نقاط أيضا.
وفقد الفريقان فرصة بلوغ الدور نصف النهائي.
وتنطلق المباراة الساعة 2 عصرا وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.