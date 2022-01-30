تشكيل كأس الرابطة - وليد سليمان يقود شباب الأهلي ضد البنك

الأحد، 30 يناير 2022 - 13:02

كتب : أحمد الخولي

احتفال أحمد سيد غريب - الإسماعيلي × الأهلي

أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة البنك الأهلي اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: حمزة علاء

أخبار متعلقة
المحلل المصري في الجهاز الفني للسنغال: هذا سبب توجيه الشكر لي اختبر نفسك - هل تتذكر مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا 2010 رومانو: لويس دياز اجتاز الفحص الطبي في ليفربول رضا شحاتة: أفكر في استعادة بواليا.. نملك مفتاحه

الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - محمد أحمد "شرقية" - كريم فؤاد

وسط الملعب: عبد الرحمن أشرف - وليد سليمان - محمد فخري - محمد خليفة - زياد طارق

الهجوم: أحمد سيد غريب

البدلاء: أحمد أشرف - أحمد سيد - صالح نصر - محمد أشرف - مصطفى عفيفي - ميدو نبيل - رأفت خليل - مصطفى مخلوف (حارس مرمى)

ويحتل الأهلي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 3 نقاط.

بينما البنك الأهلي الخامس ورصيده 3 نقاط أيضا.

وفقد الفريقان فرصة بلوغ الدور نصف النهائي.

وتنطلق المباراة الساعة 2 عصرا وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي كأس الرابطة
نرشح لكم
تشكيل كأس الرابطة - أسامة فيصل وفادي فريد يقودان البنك ضد الأهلي خبر في الجول – فشل مفاوضات روقا مع الإسماعيلي واستمراره مع الزمالك رضا شحاتة: أفكر في استعادة بواليا.. نملك مفتاحه ناجي: أحمد سامي ألقى محاضرة تاريخية قبل لقاء الأهلي
أخر الأخبار
مهاجم تونس: المنتخب الذي تسبب في خروجنا من أمم إفريقيا ليس صغيرا 17 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن مباراة مصر والمغرب في كأس إفريقيا 2017 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل كأس الرابطة - أسامة فيصل وفادي فريد يقودان البنك ضد الأهلي 26 دقيقة | مصر
تشكيل كأس الرابطة - وليد سليمان يقود شباب الأهلي ضد البنك 37 دقيقة | مصر
خبر في الجول – فشل مفاوضات روقا مع الإسماعيلي واستمراره مع الزمالك 40 دقيقة | مصر
مدافع تونس: سنغلق صفحة أمم إفريقيا ونفكر في تصفيات كأس العالم 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر نفسك - هل تتذكر مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا 2010 ساعة | منتخب مصر
المحلل المصري في الجهاز الفني للسنغال: هذا سبب توجيه الشكر لي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا