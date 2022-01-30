تشكيل كأس الرابطة - وليد سليمان يقود شباب الأهلي ضد البنك
الأحد، 30 يناير 2022 - 13:02
كتب : أحمد الخولي
أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة البنك الأهلي اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الرابطة.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: حمزة علاء
الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - محمد أحمد "شرقية" - كريم فؤاد
وسط الملعب: عبد الرحمن أشرف - وليد سليمان - محمد فخري - محمد خليفة - زياد طارق
الهجوم: أحمد سيد غريب
البدلاء: أحمد أشرف - أحمد سيد - صالح نصر - محمد أشرف - مصطفى عفيفي - ميدو نبيل - رأفت خليل - مصطفى مخلوف (حارس مرمى)
ويحتل الأهلي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 3 نقاط.
بينما البنك الأهلي الخامس ورصيده 3 نقاط أيضا.
وفقد الفريقان فرصة بلوغ الدور نصف النهائي.
وتنطلق المباراة الساعة 2 عصرا وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.