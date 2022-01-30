المحلل المصري في الجهاز الفني للسنغال: هذا سبب توجيه الشكر لي

الأحد، 30 يناير 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

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أوضح المصري مصطفى منير محلل أداء منتخب السنغال أن الجهاز الفني لأسود التيرانجا وجه الشكر له بعد وقوع منتخب مصر ضد السنغال في قرعة تصفيات كأس العالم.

سيلعب الفراعنة ضد أسود التيرانجا في الدور الحاسم لتصفيات المونديال في مارس المقبل.

وقال منير في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أعمل مع منتخب السنغال منذ بداية بطولة الأمم الإفريقية بعد عملي كمدرب عام لمنتخب السيدات المصري لفترة، وعندما وقعت السنغال ضد مصر في تصفيات كأس العالم قرر الاتحاد السنغالي فك الارتباط بي".

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وأضاف "جلس معي أليو سيسيه المدير الفني للفريق عقب قرعة تصفيات المونديال وأخبرني أن القرار جاء من سلطة أعلى، وتفهمت القرار تماما".

وتابع "عملي يعتمد على تحليل المنافس، وتواجد منتخب مصر كمنافس للسنغال في تصفيات المونديال، جعل الانفصال أمر طبيعي".

وأكمل "تفهمت القرار لأنه من الصعب أن أعمل ضد منتخب بلادي وأحلل أداءه للفريق المنافس".

وأتم "حصلت على كل المستحقات والمكافآت الخاصة بي قبل رحيلي".

مصر السنغال
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