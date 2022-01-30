رضا شحاتة: أفكر في استعادة بواليا.. نملك مفتاحه

الأحد، 30 يناير 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - والتر بواليا

أوضح رضا شحاتة مدرب الجونة أنه يفكر في استعادة مهاجمه السابق والتر بواليا لاعب الأهلي.

ولعب بواليا (26 عاما) في الأهلي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي قبل أن يعيره النادي إلى ملاطيا سبور التركي.

وعاد بواليا للأهلي في يناير الجاري ويناقش الفريق مصير اللاعب المنتمي للكونغو الديمقراطية. ويمتد عقد مهاجم الجونة السابق إلى 2025.

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وقال شحاتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"نفكر في استعادة بواليا، نملك مفتاحه، المكان الوحيد الذي لن يحتاج وقتا فيه لكي ينسجم هو الجونة".

وواصل "مشكلة بواليا أن الخطأ في الأهلي ليس بالمثل في الجونة، من يخطئ في الأهلي مصر كلها تنتقده، هو لاعب مهم ولم يكن سيئا مع الأخير، لكن من الصعب أن يتألق لاعب أجنبي بمجرد انضمامه".

وشارك بواليا في 55 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل 19 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

تألقه تحت قيادة شحاتة مهدت طريقه للأهلي في يناير 2021 مقابل مليون يورو.

وكشف شحاتة أنه طلب لاعبا من الأهلي قبل أشهر بالقول:"أردت مصطفى شوبير بداية الموسم الجاري، كان سيشارك معي أساسيا".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي مدد عقد حارسه مصطفى شوبير حتى 2026.

والتر بواليا الأهلي الجونة رضا شحاتة
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