رومانو: لويس دياز اجتاز الفحص الطبي في ليفربول

اجتاز لويس دياز الفحص الطبي مع فريق ليفربول تمهيدا للإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس.

لويز دياز النادي : بورتو ليفربول

وظهر دياز والذي ظهر في صور مسربة بقميص ليفربول والمرجح بأنها كانت خلال قيامه بإجراء الفحص الطبي، بعد وصول ليفربول لاتفاق مع بورتو فريقه الحالي.

وفقا لرومانو فأن دياز قد أجرى الفحص الطبي في الأرجنتين بسبب استعداده للمشاركة مع كولومبيا أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وسيوقع دياز مع ليفربول على عقد لمدة خمس مواسم ونصف حتى 2027.

وفقا لرومانو فإن الصفقة قد كلفت ليفربول مبلغ 40 مليون يورو ومن المنتظر أن يتم إنهاء الماملات الورقية والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبا.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما شارك مع بورتو منذ بداية الموسم الحالي في 28 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وصناعة 6 آخرين.