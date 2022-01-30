ناجي: أحمد سامي ألقى محاضرة تاريخية قبل لقاء الأهلي

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة بأحمد سامي المدير الفني للفريق مشيرا إلى أن الأخير استطاع تحفيز اللاعبين بشدة قبل مواجهة الأهلي في كأس الرابطة.

وتغلب سموحة على الأهلي بثلاثية دون رد يوم الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ليعزز حظوظه في بلوغ الدور نصف النهائي.

وقال ناجي عبر قناة صدى البلد:"كنا نعلم أن الأهلي سيلعب بالأساسيين. أحمد سامي ألقى محاضرة رائعة لاستنفار اللاعبين".

وواصل "من أفضل المحاضرات التي رأيتها في حياتي، طريقة أدائه في المحاضرة جعلتني أريد المشاركة وعمري 63 عاما".

ويتصدر سموحة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وإذا هزم المقاولون العرب يوم الإثنين سيعبر لنصف النهائي.

وضمن فريق فيوتشر مقعده في نصف النهائي وتشهد المجموعة الثالثة منافسة شرسة بين غزل المحلة وإنبي.

ويتأهل أفضل وصيف ليلحق بمتصدري المجموعات الثلاث.

ويجري نصف نهائي ونهائي البطولة في يونيو المقبل.