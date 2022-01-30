عبد الحفيظ: تجديد موسيماني "في الغرف المغلقة" واستمراره يعني المزيد من البطولات.. وموقف صفقات يناير

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن استمرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، يعني المزيد من البطولات في القلعة الحمراء.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "جمهور الأهلي واع ومساند جدا. موسيماني عمل بطولات كبيرة مع الأهلي ومنهما لقبي دوري أبطال إفريقيا. عقد موسيماني ينتهي بنهاية الموسم الجاري، سواء كان هناك استمرارية أو لا، وكعادة الأهلي مع المدربين الذين لم ينجحوا معه، يتم تكريمهم والإشادة بهم، فما بالك بمن حقق إنجازات مثل موسيماني؟".

وأردف "الاستمرارية مع موسيماني تعني المزيد من البطولات والإنجازات. تجديد موسيماني يتم في الغرف المغلقة بين إدارة النادي والمدرب".

وكشف عبد الحفيظ "من الوارد جدا أن نقوم بتعاقدات جديدة في يناير بنسبة 90%".

وأتم "الأهلي لا ينقصه شيء للفوز بكأس العالم للأندية، ينقصنا فقط التوفيق في المباراتين الأولى والثانية. ففي الموسم الماضي فزنا على الدحيل لكننا اصطدمنا ببايرن ميونيخ في نصف النهائي".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com باتفاق مبدئي بين الأهلي وموسيماني على معظم شروط تعاقدهما الجديد.

الاتفاق تم على راتب شهري يقارب 180 ألف دولار، بعقد يمتد لمدة موسمين مقبلين.

ولكن، حسبما علم FilGoal.com، فإن نقطة النقاش الوحيدة بين الطرفين في المباحثات هي قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد.

فبين رغبة موسيماني ووممثلته بأن تكون قيمة الشرط الجزائي 6 أشهر، ورغبة الأهلي في أن يكون الشرط الجزائي 3 أشهر فقط، تستمر المفاوضات بين الطرفين في الساعات المقبلة في جلسة تفاوضية جديدة، للوصول إلى حل يرضي الطرفين.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ممضيا موسمين ونصف داخل القلعة الحمراء، وسط مفاوضات جارية للتجديد بين الطرفين.

موسيماني توج ببطولتين دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، بجانب لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري، ولقبين كأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.