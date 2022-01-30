معلول: لم نظهر بشكل جيد أمام بوركينا.. ويمكننا التأهل للمونديال

اعترف علي معلول مدافع المنتخب التونسي بأن فريقه لم يظهر بشكل جيد في لقاء بوركينا فاسو واستحق توديع بطولة أمم إفريقيا.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

وانتصر منتخب بوركينا فاسو على تونس بهدف وعبر إلى نصف النهائي.

وقال معلول في تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية: "لعبنا مباراة رائعة أمام نيجيريا، لكن لم نظهر بشكل جيد أمام بوركينا".

وأضاف مدافع الأهلي "لم نكن جيدين في الشوط الأول واهتزت شباكنا".

وشدد "لدينا منتخب جيد ويمكنه أن يظهر بشكل أفضل ويتأهل لكأس العالم 2022".

ويستعد نسور قرطاج لملاقاة نسور مالي في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم في مارس المقبل.

ويسعى المنتخب التونسي للتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وحرمان مالي من الظهور الأول في المونديال.

فقد شاركت تونس في المونديال 5 مرات في كأس العالم سنوات 1978، 1998، 2002، 2006 و2018.

واكتفى في كل المشاركات بالدور الأول إذ لعب 15 مباراة، فاز في 2 تعادل في 4 وخسر 7.