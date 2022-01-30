مواعيد مباريات اليوم 30 يناير 2022 والقنوات الناقلة.. مصر في مواجهة المغرب وكأس الرابطة

الأحد، 30 يناير 2022 - 10:29

كتب : FilGoal

مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

تحتتم اليوم مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، والبداية ستكون مباراة مصر والمغرب في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة Bein sports max 1.

ويلتقي منتخب السنغال مع غينيا الاستوائية في التاسعة مساء على قناة Bein sports max 1.

كما تبدأ مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

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وفي تمام الساعة الثانية يلعب الأهلي مع البنك الأهلي على ملعب الأهلي WE السلام على قناو أون تايم سبورتس 1.

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منتخب مصر مواعيد مباريات اليوم كأس الأمم الإفريقية 2021
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