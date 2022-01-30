مواعيد مباريات اليوم 30 يناير 2022 والقنوات الناقلة.. مصر في مواجهة المغرب وكأس الرابطة

تحتتم اليوم مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، والبداية ستكون مباراة مصر والمغرب في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة Bein sports max 1.

ويلتقي منتخب السنغال مع غينيا الاستوائية في التاسعة مساء على قناة Bein sports max 1.

كما تبدأ مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

وفي تمام الساعة الثانية يلعب الأهلي مع البنك الأهلي على ملعب الأهلي WE السلام على قناو أون تايم سبورتس 1.

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