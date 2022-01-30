وفاة أحد مشجعي فولام خلال مباراة بلاكبول

توفي أحد مشجعي فولهام بعد إصابته بسكتة قلبية خلال مباراة السبت ضد بلاكبول في كرافن كوتيدج.

وتوقفت مباراة فولام مع بلاكبول في الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي التشامبيونشيب.

وتم إيقاف المباراة لمدة 41 دقيقة بسبب حالة طارئة في المدرجات لمشجع يدعى بول هاريش.

وبعد محاولات للإسعاف داخل الملعب، تم نقل بول إلى المستشفى.

وقال نادي فولام في بيانه الرسمي:

"عانى بول من سكتة قلبية وتلقى العلاج في الملعب ظهر اليوم قبل نقله إلى المستشفى. توفي للأسف هذا المساء".

"تعازينا وأفكار الجميع في نادي فولهام لكرة القدم موجهة إلى عائلة بول وأصدقائه وأحبائه".

"نود أن تشكر مشجعي فولهام وبلاكبول على الاحترام والرعاية التي أظهروها وكذلك جميع الموظفين في كرافن كوتيدج وفي المستشفى على مساعدتهم ورعايتهم واهتمامهم. أرقد بسلام بول."

وتعادل فولام مع بلاكبول بهدف لكل فريق ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.