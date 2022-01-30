خبر في الجول - الأهلي يمدد تعاقد مصطفى شوبير حتى 2026

مدد النادي الأهلي تعاقده مع الحارس مصطفى شوبير حتى صيف 2026.

وينتهي تعاقد شوبير مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

ويتواجد مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي مع محمد الشناوي وعلي لطفي.

ولعب مصطفى شوبير 3 مباريات في كأس رابطة الأندية المصرية خرج خلالها بشباك نظيفة مرة واحدة واستقبل هدفين.

ولم يشارك مصطفى شوبير مع الأهلي في أي مباراة في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

ويلعب الأهلي غدا آخر مبارياته في كأس الرابطة بمواجهة البنك الأهلي غدا الأحد.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.