خبر في الجول - الأهلي يمدد تعاقد مصطفى شوبير حتى 2026

الأحد، 30 يناير 2022 - 00:06

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شوبير مع الأهلي أمام المقاولون العرب

مدد النادي الأهلي تعاقده مع الحارس مصطفى شوبير حتى صيف 2026.

وينتهي تعاقد شوبير مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

ويتواجد مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي مع محمد الشناوي وعلي لطفي.

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ولعب مصطفى شوبير 3 مباريات في كأس رابطة الأندية المصرية خرج خلالها بشباك نظيفة مرة واحدة واستقبل هدفين.

ولم يشارك مصطفى شوبير مع الأهلي في أي مباراة في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

ويلعب الأهلي غدا آخر مبارياته في كأس الرابطة بمواجهة البنك الأهلي غدا الأحد.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

الأهلي الدوري المصري مصطفى شوبير
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