كأس الرابطة - الشهدي يدير مباراة الأهلي والبنك.. وطاقم تحكيم نسائي لمباراة المصري وإيسترن

الأحد، 30 يناير 2022 - 00:05

كتب : رضا السنباطي

شاهنده المغربي ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة بيراميدز في الدوري المصري - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن حكام مباريات الأحد 30 يناير 2022 ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة كأس الرابطة.

ويدير مباراة الأهلي والبنك الأهلي مصطفى الشهدي حكما للساحة، ووائل شعبان وأحمد بكر حكمين مساعدين، وعمرو رمضان حكما رابعا، في وجود وائل رمضان كحكم للفيديو يعاونه محمد يوسف.

وتشهد مباراة المصري وإيسترن كومباني ظهور طاقم تحكيم نسائي بالكامل على أرض الملعب.

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ويتكون طاقم التحكيم من شاهندة المغربي كحكم للساحة، بمساعدة منى عطا الله ويارا عاطف، فيما تتواجد نورا سمير كحكم رابع.

ويتولى محمد الحنفي مهمة حكم الفيديو بمعاونة محمود ناجي.

أخيرا في مباراة بيراميدز ومصر للمقاصة يقود سيد منير طاقم التحكيم، ويعاونه تامر رشاد وأحمد عبد المنعم شعبان، فيما يتولى محمود ناصف مهام الحكم الرابع، وعلى الفيديو يتواجد محمد عادل ويعاونه محمد علاء هاشم.

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