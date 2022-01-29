ماركا: ملاذ ديمبيلي الأخير.. هل تنقذه إنجلترا من التجميد في برشلونة؟

السبت، 29 يناير 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

بدأ عثمان ديمبيلي العمل على البحث عن فريق جديد قبل نهاية سوق الشتاء، وذلك بعد الاجتماع الذي تم بين وكيله موسى سيسوكو وبين تشافي هيرنانديز مدرب الفريق وإدارة النادي.

وبات من الواضح خلال هذا الاجتماع أن البحث عن وجهة أخرى هو الخيار الأفضل للاعب الفرنسي، كي يتمكن من المشاركة إلى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فهو يعرف أنه إذا بقي لن يحصل على دور أساسي، حيث أخبروه بذلك مباشرة، وبصورة غير مباشرة أيضا بعد التعاقد مع أداما تراوري من ولفرهامبتون.

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وبات تشافي واضحا بتضافره مع موقف الإدارة في أزمة ديمبيلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث أعلن أنه لا مجال للانتظار، وعلى اللاعب التجديد أو الرحيل.

ولكن الأزمة الآن أن السوق ينتهي بنهاية شهر يناير الجاري، ما يعني أن إيجاد الحل ليس بالأمر اليسير، ولكن ذكرت "ماركا" أن وكيله بدأ البحث عن الفرصة في إنجلترا.

قائمة الأندية المهتمة تضم مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد، حيث يقوم الأخير بالعديد من الاستثمارات في الآونة الأخيرة بعد الاستحواذ السعودي.

يبقى أيضا خيار الدوري الفرنسي مفتوحا عبر بوابة باريس سان جيرمان.

ديمبيلي الدوري الإسباني برشلونة الدوري الإنجليزي
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