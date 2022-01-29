أمم إفريقيا - مدرب تونس: الحظ لم يكن حليفنا.. قدمنا كل ما لدينا أمام بوركينا فاسو

السبت، 29 يناير 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

منذر الكبير مدرب تونس

يرى منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي أن فريقه حاول الانتصار على بوركينا فاسو وقدم كل ما لديه ولكن لم يكن محظوظا.

وخسر منتخب تونس أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد سجله دانجو واتارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ليصعد الخيول للدور نصف النهائي من المسابقة.

وقال منذر الكبير في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم نكن محظوظين، حاولنا الوصول للمرمى ولكن النصر لم يكن حليفنا".

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وأضاف "لعبنا بشجاعة كبيرة ولكن لم نستطع الوصول للمرمى".

وتابع "لم نستطع إشراك بعض اللاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا ولكن من تواجد لعب مباراة جيدة".

ولم ينجح المنتخب التونسي في الوصول للدور نصف النهائي من البطولة في 8 من آخر 9 نسخ لأمم إفريقيا.

للمرة الرابعة، يصعد منتخب بوركينا فاسو للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا.

وحقق منتخب بوركينا فاسو انتصاره الثالث على نسور قرطاج في أمم إفريقيا وفي كل المناسبات كانت المواجهة في الدور ربع النهائي.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو مع الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية في نصف النهائي.

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