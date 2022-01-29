أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: شعبنا استحق الفرحة.. وسنقاتل لإسعاده

شدد كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو أن فريقه سيسعى للوصول لأبعد نقطة في أمم إفريقيا من إجل إسعاد الشعب البوركيني.

وفاز منتخب بوركينا فاسو على تونس بهدف دون رد سجله دانجو واتارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ليصعد للدور نصف النهائي من المسابقة.

للمرة الرابعة، يصعد منتخب بوركينا فاسو للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا.

وقال كامو مالو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا في المربع الذهبي الآن، أنا سعيد جدا. ما حدث جاء بسبب العمل الجماعي".

وأضاف "أهدي هذا التؤهل إلى شعبنا الذي يعاني من عدم الاستقرار في الفترة الأخيرة".

وتابع "نريد أن نواصل إسعاد شعبنا من خلال الوصول لأبعد نقطة في هذه البطولة".

وحقق منتخب بوركينا فاسو انتصاره الثالث على نسور قرطاج في أمم إفريقيا وفي كل المناسبات كانت المواجهة في الدور ربع النهائي.

ولم ينجح المنتخب التونسي في الوصول للدور نصف النهائي من البطولة في 8 من آخر 9 نسخ لأمم إفريقيا.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو مع الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية في نصف النهائي.