مشهور: محمد صلاح أعظم قائد في العالم

السبت، 29 يناير 2022 - 23:03

كتب : بسام أبوبكر

محمد صلاح - مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

يرى حلمي مشهور عضو اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في الكاميرون أن الجيل الحالي من أفضل أجيال الفراعنة عبر التاريخ.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال مشهور عبر قناة صدى البلد: "الجيل الحالي من أفضل الأجيال في تاريخ منتخب مصر والجميع على قلب رجل واحد لتحقيق حلم جميع المصريين".

وأضاف "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم وأيضا أفضل قائد فريق في العالم، فهو يهتم بكل ما يتعلق بالمنتخب ويعقد مع اللاعبين محاضرات لبث الحماس في أنفسهم".

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من جانبه أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم أن فندق إقامة الفراعنة في ياوندي جيد وهناك حالة من الخصوصية تحيط بالبعثة المصرية هناك.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب غدا الأحد، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخاسة مساء بتوقيت القاهرة.

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