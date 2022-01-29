عقدة أزلية

السبت، 29 يناير 2022 - 22:57

كتب : محمود ضياء

تونس بوركينا فاسو

صعد منتخب بوركينا فاسو للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس بهدف دون رد.

سجل هدف منتخب بوركينا فاسو الوحيد دانجو واتارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

للمرة الرابعة، يصعد منتخب بوركينا فاسو للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا.

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وحقق منتخب بوركينا فاسو انتصاره الثالث على نسور قرطاج في أمم إفريقيا وفي كل المناسبات كانت المواجهة في الدور ربع النهائي.

ولم ينجح المنتخب التونسي في الوصول للدور نصف النهائي من البطولة في 8 من آخر 9 نسخ لأمم إفريقيا.

التشكيل

عاد الثنائي علي معلول وحمزة المثلوثي للتواجد على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وتواجد كلا من ديلان برون ووهبي الخزري في التشكيل الأساسي من جديد بعد الغياب عن مواجهة نيجيريا في ثمن النهائي.

على الجانب الآخر، غاب بيرتراند تراوري عن تشكيل بوركينا فاسو بسبب الإصابة.

أحداث المباراة

أولى فرص المباراة جاءت عن طريق عرضية من وهبي الخزي قابلها المساكني بتسديدة ضعيفة ثم احتكاك مع كوفي حارس بوركينا فاسو الذي تعرض للإصابة وتوقف اللعب لثلاثة دقائق.

وهدد منتخب بوركينا فاسو المرمى التونسي في الدقيقة 23 بعد توغل من سيريل بايالا وتسديدة قوية تصدى لها بشير بن سعيد.

رد عليه وهبي الخزري بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 26 أبعدها الحارس إلى ركنية. .

وكاد الجزيري أن يباغت بالهدف الأول في الدقيقة 34 بعد تدخل أمام تابسوبا مدافع بوركينا فاسو من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة جاءت بجوار القائم.

ورد دجبريل واتارا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد بشير بن سعيد.

وسدد العيدوني بقوة في الدقيقة 40 نجح هيرفي كوفي في التصدي لها.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لهيرفي كوفي حارس بويكنا فاسو بعد تدخل على سيف الدين الجزيري.

وجاء هدف المباراة عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد انطلاقة من الناحية اليمنى ومراوغة لدفاع تونس ثم تسديد في الشباك.

وتدخل منذر الكبير بين شوطي المباراة بدخول علي معلول ونعيم السليتي في مكان أسامة الحدادي وأنيس سليماني.

وتلقى عيسى العيدوني البطاقة الصفراء بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وسدد سيريل بايالا في الدقيقة 50 بقوة من داخل منطقة الجزاء وبشير بن سعيد يخرجها لركنية.

وحصل إيدموند تابسوبا مدافع بوركينا فاسو على البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على سيف الدين الجزيري.

وكاد علي معلول أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من ضربة حرة مباشرة نفذها بقوة ولكن هيرفي كوفي نجح في إبعادها إلى ركنية.

وتدخل كامو مالو بدخول محمد كوناتي في مكان دجبريل واتارا في الدقيقة 71.

وفي المقابل دخل عصام الجبالي في مكان سيف الدين الجزيري في الدقيقة 75.

وتلقى دانجو واتارا البطاقة الخمراء في الدقيقة 82 بعد تدخل بالكوع على علي معلول،الحكم منحه البطاقة الصفراء في البداية قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويخرج البطاقة الحمراء.

ولم ينجح منتخب تونس في تهديد المرمى في الدقائق الأخيرة ليصعد منتخب بوركينا فاسو لنصف النهائي.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو مع الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية في نصف النهائي.

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