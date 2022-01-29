جراحة ناجحة لإسلام عطية لاعب المصري

أجرى إسلام عطية لاعب المصري جراحة ناجحة بقدمه اليسرى في أحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحة القدم في القاهرة.

وأشار المصري في بيانه إلى أن إسلام قد أجرى جراحة لتثبيت الكسر الذي تعرض له في السلامية الأولى للقدم اليسرى.

وكان عطية قد أصيب خلال هزيمة المصري أمام مصر للمقاصة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية بثلاثة أهداف نظيفة.

وكانت الفحوصات الطبية قد أثبتت ضرورة العملية الجراحية التي أجراها اللاعب لتثبيت قدمه اليسرى بعدد من المسامير المعدنية.

ومن المنتظر أن يتم وضع قدم اللاعب في جبيرة طبية لمدة شهر قبل أن يبدأ في إجراء العلاج الطبيعي والتدريبات التأهيلية.

ويحتل المصري المركز الرابع في المجموعة الأولى من كأس الرابطة برصيد 4 نقاط.

ويلتقي المصري غدا الأحد مع إيسترن كومباني على ملعب برج العرب في ختام مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.