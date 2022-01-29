تقرير: اللحظات الحاسمة.. النصر يحدد موعدا نهائيا لتلقي الرد بشان أوباميانج

قدم النصر السعودي عرضا أخيرا لضم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.

جاء ذلك بحسب ما ذكره جيمس بينجي صحفي "سي بي إس سبورتس"، حيث ينوي النادي السعودي منح أوباميانج نفس راتبه في أرسنال.

أيضا يقدم النصر في العقد شرطا جزائيا لفسخه بعد 12 شهرا مما يسمح للمهاجم بالعودة إلى أوروبا إذا أتته الفرصة.

وينتهي سوق الانتقالات في السعودية غدا، ما يعني أن الخطوات يجب أن تتحرك بأقصى سرعة ممكنة إن كان هناك نية لإنهاء الصفقة.

على الناحية الأخرى أضاف فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس أن النصر حدد نهاية اليوم بتوقيت إنجلترا كموعد نهائي للرد على هذا العرض.

بينما ينتظر أوباميانج فرصة اللعب في أوروبا، تبدو الخيارات أقل أمامه، لأن موقف برشلونة لا يزال يعتمد على جناحه عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده في الصيف القادم.