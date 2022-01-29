لو باريزيان: إصابة جديدة لراموس قبل مواجهة ريال مدريد

كشفت صحيفة لو باريزيان عن تعرض سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان لإصابة خلال تدريبات الفريق.

وفقا للصحيفة فإن راموس قد غادر تدريبات الفريق بشكل مبكر بعد شعوره ببعض الآلام في العضلات.

ولم يعلن باريس سان جيرمان عن نوعية إصابة راموس حتى الآن أو مدة غيابه بشكل رسمي.

ويستعد راموس برفقة باريس سان جيرمان لمواجهة فريقه القديم ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتأتي إصابة راموس قبل مواجهة ريال مدريد بـ 17 يوما فقط، ما يعني إمكانية غيابه عن مباراة الذهاب.

وتقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 15 فبراير على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا، بينما ستقام مباراة العودة يوم الأربعاء 9 مارس على سانتياجو برنابيو.

راموس كان قد انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وشارك راموس منذ بداية الموسم في خمس مباريات فقط بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد كما تلقى بطاقة حمراء واحدة.