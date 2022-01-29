أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: سعيد بفريقي رغم الخسارة أمام الكاميرون

السبت، 29 يناير 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

توم ساينتفيت مدرب جامبيا

أبدى توم ساينتفيت مدرب منتخب جامبيا سعادته بفريقه رغم الخسارة أمام الكاميرون بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال مدرب جامبيا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ منتخب الكاميرون".

وأضاف " نحن لم نخلق الكثير من الفرص للتسجيل".

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وأوضح ساينتفيت "نتيجة 2-0 جعلت الأمور صعبة بالنسبة لنا".

واختتم "هذا مؤسف ولكنها كرة القدم. انا سعيد للغاية بفريقي".

وأنهى منتخب الكاميرون مغامرة منتخب جامبيا الذي فاجأ الجميع وتغلب على تونس في دور المجموعات ثم اجتاز غينيا في دور الـ16.

ويلعب صاحب الأرض ضد الفائز من مصر والمغرب، الذان سيلتقيان غدا -الأحد- على ملعب أحمد أهيدجو في العاصمة ياوندي.

وتقام مباراة الكاميرون ضد الفائز من مصر والمغرب يوم الخميس الثالث من فبراير المقبل على ملعب أوليمبي في العاصمة.

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