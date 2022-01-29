أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: أثق في دفاعي سواء كان الخصم مصر أو المغرب

أبدى أنطونيو كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون سعادته بالفوز على جامبيا بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اللاعبون كانوا رائعين. أهنئهم على ما قدموه".

وأضاف "هدفنا هو الفوز وقد حققناه بطريقتنا. أهنئ أيضا جامبيا بالكامل على ما قدمه الفريق في البطولة".

وأنهى منتخب الكاميرون مغامرة منتخب جامبيا الذي فاجأ الجميع وتغلب على تونس في دور المجموعات ثم اجتاز غينيا في دور الـ16.

ويلعب صاحب الأرض ضد الفائز من مصر والمغرب، الذان سيلتقيان غدا -الأحد- على ملعب أحمد أهيدجو في العاصمة ياوندي.

وأوضح كونسيساو: "بالنسبة للمباراة المقبلة، لدي الثقة في رباعي الدفاع".

واختتم "هناك أيضا عمل جماعي كبير يجب الإشادة به في الفريق".

وتقام مباراة الكاميرون ضد الفائز من مصر والمغرب يوم الخميس الثالث من فبراير المقبل.