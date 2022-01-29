أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: أثق في دفاعي سواء كان الخصم مصر أو المغرب

السبت، 29 يناير 2022 - 21:10

كتب : FilGoal

أنطونيو كونسيساو - الكاميرون × جامبيا

أبدى أنطونيو كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون سعادته بالفوز على جامبيا بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اللاعبون كانوا رائعين. أهنئهم على ما قدموه".

وأضاف "هدفنا هو الفوز وقد حققناه بطريقتنا. أهنئ أيضا جامبيا بالكامل على ما قدمه الفريق في البطولة".

أخبار متعلقة
سجل هدفي الفوز.. توكو إيكامبي رجل مباراة الكاميرون وجامبيا إلغاء مؤتمر كيروش والسولية قبل مباراة المغرب بسبب الازدحام المروري أسود المربع الذهبي

وأنهى منتخب الكاميرون مغامرة منتخب جامبيا الذي فاجأ الجميع وتغلب على تونس في دور المجموعات ثم اجتاز غينيا في دور الـ16.

ويلعب صاحب الأرض ضد الفائز من مصر والمغرب، الذان سيلتقيان غدا -الأحد- على ملعب أحمد أهيدجو في العاصمة ياوندي.

وأوضح كونسيساو: "بالنسبة للمباراة المقبلة، لدي الثقة في رباعي الدفاع".

واختتم "هناك أيضا عمل جماعي كبير يجب الإشادة به في الفريق".

وتقام مباراة الكاميرون ضد الفائز من مصر والمغرب يوم الخميس الثالث من فبراير المقبل.

كونسيساو كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية الكاميرون جامبيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: سعيد بفريقي رغم الخسارة أمام الكاميرون مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) -(1) بوركينا فاسو.. أوووه الثاني يضيع سجل هدفي الفوز.. توكو إيكامبي رجل مباراة الكاميرون وجامبيا الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الـ 16
أخر الأخبار
تقرير: اللحظات الحاسمة.. النصر يحدد موعدا نهائيا لتلقي الرد بشان أوباميانج 4 دقيقة | ميركاتو
لو باريزيان: إصابة جديدة لراموس قبل مواجهة ريال مدريد 10 دقيقة | الدوري الفرنسي
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: سعيد بفريقي رغم الخسارة أمام الكاميرون 59 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - أنظار بيراميدز تتحول نحو مهاجم كيب تاون.. ومفاوضات مكثفة لإتمام الصفقة ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: أثق في دفاعي سواء كان الخصم مصر أو المغرب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عودة إلى المنزل.. برشلونة يضم أداما تراوري ساعة | الدوري الإسباني
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) -(1) بوركينا فاسو.. أوووه الثاني يضيع ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منتخب مصر يحقق بطولة إفريقيا لكرة السلة للكراسي المتحركة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا