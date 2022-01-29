منتخب مصر يحقق بطولة إفريقيا لكرة السلة للكراسي المتحركة
السبت، 29 يناير 2022 - 20:40
كتب : FilGoal
حقق منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة لقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى منذ 24 عاما.
وحقق منتخب مصر الفوز في المباراة النهائية على جنوب إفريقيا بنتيجة 60-58.
وتوج منتخب مصر بالبطولة والتي أقيمت في إثيوبيا بدون التعرض لأي هزيمة.
وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم والذي سيقام في الإمارات بعد تحقيق المركز الأول في البطولة.
وكانت المشاركة الأخيرة لمنتخب مصر في كأس العالم الذي أقيم في سيدني عام 1998.
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