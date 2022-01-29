سجل هدفي الفوز.. توكو إيكامبي رجل مباراة الكاميرون وجامبيا

السبت، 29 يناير 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

توكو إيكامبي يسجل في شباك جامبيا وسط احتفالات كاميرونية

حصد كارل توكو إيكامبي جائزة رجل مباراة الكاميرون وجامبيا في أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى المربع الذهبي بفضل هدفي إيكامبي في الدقيقتين 50 و57، حيث فاز على جامبيا بهدفين دون رد.

وبذلك وصل منتخب الكاميرون إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

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وينتظر منتخب الكاميرون الفائز من منتخبي مصر والمغرب الذان سيلعبان غدا في ربع النهائي على ملعب أحمد أهيدجو، حيث تقام مباراة نصف النهائي يوم الخميس 3 فبراير على ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

نستعرض معا أرقام إيكامبي أمام جامبيا

الدقائق: 81

الأهداف: 2

التمريرات الصحيحة: 29 من أصل 34

صناعة الفرص: 1

التسديدات على المرمى: 2

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

اعتراض الكرة: 2

إيكامبي الكاميرون جامبيا كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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