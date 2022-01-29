تشكيل أمم إفريقيا - معلول والمثلوثي على مقاعد بدلاء تونس.. وواتارا يعوض تراوري في بوركينا

أعلن منذر الكبير وكامو مالو تشكيلي تونس وبوركينا فاسو لمواجهة ربع نهائي أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب تونس للدور ربع النهائي بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد.

وعبر منتخب بوركينا فاسو نظيره الجابوني بركلات الترجيح.

وعاد الثنائي علي معلول وحمزة المثلوثي للتواجد على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وتواجد كلا من ديلان برون ووهبي الخزري في التشكيل الأساسي من جديد بعد الغياب عن مواجهة نيجيريا في ثمن النهائي.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: أسامة الحدادي - ديلان برون – بلال عيفة – محمد دراجر

الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري -وهبي الخزري

ويغيب بيرتراند تراوري عن تشكيل بوركينا فاسو بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: كواكو كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري – سومايلا واتارا – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما توريه

الهجوم: سيريل بايالا - جبريل واتارا - دانجو واتارا