"النسر هلالي".. إيجالو يعوض جوميز في الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي في بيان رسمي تعاقده مع أوديون إيجالو قادما من نادي الشباب.

أوديون إيجالو النادي : الشباب الهلال

ونشر الحساب الرسمي للهلال على تويتر مقطع فيديو دعائي للاعب تحت عنوان "النسر هلالي" بناء على لقب منتخب نيجيريا الذي يلعب له إيجالو.

وانضم إيجالو للهلال ليحل محل بافيتيمبي جوميز المهاجم الذي رحل قبل أيام قليلة عن صفوف الفريق.

وكان إيجالو قد انضم للشباب في بداية العام الماضي قادما من شيمبونا الصيني، وشارك مع الفريق منذ بداية الموسم في 19 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة هدف واحد.

ويحتل إيجالو صدارة هدافين الدوري السعودي برصيد 12 هدفا مناصفة مع تاليسكا لاعب النصر.

وسبق لإيجالو أن لعب للعديد من الفرق الكبرى في أوروبا خلال مسيرته، أبزرها مانشستر يونايتد وواتفورد.

ولم يعلن الهلال عن قيمصة صفقة اللاعب صاحب الـ 32 عاما.

وينتظر الهلال مواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري بولينينسيا بطل تاهيتي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.